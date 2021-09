Cds – Fiorentina-Inter, tanti dubbi per Italiano. Out Castrovilli e Pulgar. Gonzalez…

In vista della gara contro i nerazzurri, tanti dubbi di formazione per il tecnico della Fiorentina

Lo ha ribadito anche in conferenza stampa Vincenzo Italiano, Gaetano Castrovilli non ci sarà contro l'Inter. Il giocatore ha rimediato un forte trauma all’addome nell’impatto contro il palo della porta nella gara contro il Genoa. Out anche Pulgar per un affaticamento muscolare post Genoa. "C’è viceversa Venuti che ha completato il recupero dal problema al polpaccio (e alla spalla) che l’ha tenuto fuori a Marassi, ma Odriozola è il favorito per la fascia destra", si legge sul Corriere dello Sport .

In dubbio Nico Gonzalez. "L’esterno argentino viene dal risentimento all’adduttore accusato nei minuti finali del primo tempo di Genoa-Fiorentina con conseguente cambio all’intervallo e, seppur ci abbia provato ieri e ci riproverà stamani nel mini allenamento, la sensazione è che Italiano non lo voglia rischiare per evitare guai peggiori. “Mandato” Gonzalez in panchina (con tutti i se del caso), non finisce qui: Sottil o Saponara dal primo minuto? Sottil 51 per cento, Saponara 49, quindi in teoria via libera all’attaccante classe 1999 nel tridente con Vlahovic e Callejon, ma ci sta benissimo di trovare l’autore dello strepitoso 1-0 viola al Ferraris in campo dall’inizio".