Fiorentina-Inter, TS: “Finale ad alta tensione, attesissimo il referto di Valeri per…”

"È finita in rissa, con i dirigenti della Fiorentina che avrebbero aggredito verbalmente quelli dell’Inter, arrivando a insultare gli avversari fino alla porta dello spogliatoio (Commisso e Barone in prima fila). La rabbia viola (che però il club ha smentito) sarebbe comunque giustificata dagli errori da bollino rosso commessi dall’arbitro Doveri che sul rigore concesso alla Fiorentina non ha incredibilmente espulso Dimarco (dopo aver rivisto pure l’episodio al monitor...) reo di aver colpito Bonaventura all’altezza del ginocchio (ancora più incredibile che l’interista non sia stato nemmeno ammonito). Ancora più determinante ai fini del risultato la spinta di Dzeko a Milenkovic (le immagini certificano pure come l’interista abbia tenuto la maglietta all’avversario) in avvio dell'azione del 4-3. La gravità di quanto accaduto negli spogliatoi non sarà certamente sfuggito agli arbitri e agli ispettori della Procura Federale e quindi sarà attesissimo il referto di Valeri e, di riflesso, le sanzioni del Giudice sportivo".