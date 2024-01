Fiorentina, Maiellaro: “Con l’Inter non si può giocare a viso aperto. Dominare una squadra che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, l'ex viola Pietro Maiellaro ha parlato di Fiorentina-Inter. "La Fiorentina si blocca sempre quando deve fare un salto di qualità, anche sul mercato. Non so da cosa dipenda questo problema. Mi auguro che si possa riprendere presto, perché non è che abbia fatto una grande figura in Supercoppa. Credo che Italiano debba scegliere un gruppo di 13-14 titolari e puntare su di loro fino alla fine della stagione. La squadra, a livello di qualità c'è, poi però manca un po' di personalità nei singoli".