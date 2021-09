Fiorentina-Inter, Lautaro punta al poker: nerazzurri favoriti, le quote

Il pensiero dei bookmakers e le quote della sfida tra Fiorentina e Inter, in programma all'Artemio Franchi questa sera

Se c'è una certezza per l'Inter in questo inizio di campionato, questa è rappresentata dai gol di Lautaro Martinez. Dal suo esordio stagionale contro il Verona, il numero 10 argentino è sempre andato in gol in Serie A, e nella trasferta infrasettimanale con la Fiorentina vede il quarto sigillo consecutivo. I betting analyst di Olybet.it vedono a 2,20 la marcatura di Lautaro, mentre il compagno di reparto Edin Dzeko, dopo la doppietta al Bologna, è offerto a 2,45.