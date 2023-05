Fiorentina-Inter, Lautaro sui social: “La Coppa Italia resta a casa”

Protagonista assoluto della serata, trascinatore, goleador e ormai parte della storia dell'Inter. Lautaro Martinez , con la sua doppietta nella finale di Coppa Italia, ha tagliato il traguardo dei cento gol con la maglia della Beneamata. Anzi nella stessa sera sono diventate 101 le rete in nerazzurro con buona pace di chi rimprovera continuità ad un giocatore che si fa amare perché sa perfettamente che niente è come esserci, quando serve.

Il giocatore argentino ha festeggiato in campo con i suoi compagni la vittoria del trofeo e poi ha ringraziato tutti per i complimenti ricevuti e le virtuali pacche sulla spalla per essere stato il marcatore che ha consegnato a Inzaghi la Coppa Italia per la seconda volta da quando è all'Inter (la prima l'aveva vinta alla Lazio. ndr). Sui social ha postato il suo inchino dell'esultanza post gol e ha scritto: "Grazie a tutti. La coppa Italia rimane a casa". Giusto il tempo di farle fare un giro a Roma, ma ora torna a Milano.