Fiorentina-Inter, ecco quanto guadagnano finalista e vincitrice. “E da quest’anno…”

Fiducia ma anche soldi: la vincitrice della Coppa Italia guadagnerà due milioni di euro in più rispetto alla finalista

"La Coppa Italia garantisce 7 milioni alla vincitrice e 5 alla finalista, ma da quest’anno entrambe guadagnano l'accesso alla nuova Supercoppa nel formato Final Four, che prevede anche le prime due classificate in campionato. Il montepremi da 23 milioni del mini-torneo sarà da spartire a seconda dei risultati in Arabia Saudita il prossimo gennaio. Più che soldi, il trofeo dà fiducia", spiega l'edizione odierna di Libero che si proietta alle finali europee che le due squadre giocheranno: la vittoria della Coppa Italia permetterebbe all'una o all'altra di affrontare l'avvicinamento all'altra finale con maggiore serenità.