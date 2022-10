Fiorentina-Inter, pagelle GdS: “Barella collezionista di gioielli, Lautaro top. E Dimarco…”

Pagelle a due facce per l'Inter secondo La Gazzetta dello Sport dopo il successo per 4-3 contro la Fiorentina

Pagelle a due facce per l'Inter secondo La Gazzetta dello Sport dopo il successo per 4-3 contro la Fiorentina. Il migliore in campo è Lautaro, voto 8, "il pennello per Barella, la vernice su Martinez Quarta, la fionda sul rigore, c'è tutta l'arte del mondo nella sua partita. E' trequarti di Inter, a tenersi bassi" ma a brillare è anche Barella, voto 7,5: "Collezionista di gioielli, tra un po' servirà una sala esposizioni: siamo al terzo gol consecutivo. E quando tutto sembra finito a mare, ecco l'ultimo scatto con assist". Bene anche Dzeko, Calhanoglu, Mkhitaryan mentre il peggiore è Dimarco: "Non è serata, si capisce subito. Addormentato su Ikone, poi azzoppa Bonaventura con una follia che avrebbe meritato il rosso. Prova a scuotersi senza riuscirci".