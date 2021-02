Fiorentina-Inter, Prandelli senza due pilastri. Corsa contro il tempo per Kokorin

Cesare Prandelli dovrà fare sicuramente a meno di Milenkovic e Castrovilli in Fiorentina-Inter di venerdì sera. Espulsi a Torino nello scorso turno di campionato, salteranno entrambi la gara con i nerazzurri nonostante il ricorso per il difensore che al massimo potrebbe ridurre la squalifica ad una giornata. Per Aleksandr “Sasha” Kokorin è invece corsa contro il tempo. Il giocatore, come spiega il Corriere dello Sport, è “al centro dell’iter burocratico per completare in tutto e per tutto il trasferimento dallo Spartak Mosca. In pratica, il 30enne attaccante è sempre in attesa del transfer, condizione indispensabile per poter lavorare in un nuovo Paese. Nel suo caso per poter giocare in Italia. E nella Fiorentina, che a ieri non aveva ricevuto ancora la documentazione necessaria e che comunque continua a dirsi certa di poter completare l’iter entro venerdì con il placet definitivo degli uffici competenti”.