Fiorentina-Inter, sfida inedita per una finale di Coppa Italia: le quote dei bookmakers

Sarà gloria per Cabral-Jovic o per la ‘LuLa’? - Viola e nerazzurri non hanno giocatori squalificati per questa finale e davanti potranno schierare i loro uomini migliori. I viola si possono affidare alla ritrovata vena realizzativa della coppia formata da Arthur Cabral e Luka Jovic. Per entrambi un gol è quotato da Betclic a 4.15. In casa nerazzurra, in attesa di scoprire chi scenderà in campo dal primo minuto, i nomi sono sempre quelli. Sia per Romelu Lukaku, che per Lautaro Martinez, la quota gol fissata da Betclic è di 2.60. Una rete di Edin Dzeko è invece quotata da Betclic a 2.90.