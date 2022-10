Fiorentina-Inter, trasferta insidiosa al Franchi: per i bookie nerazzurri favoriti

Le quote di bookmaker sulle gare dell'undicesimo turno di Serie A, in cui spicca la sfida tra i toscani e i nerazzurri

Alessandro De Felice

L'undicesima giornata di Serie A, la quintultima prima dello stop per il Mondiale, si apre venerdì sera all'Allianz Stadium. La Juventus, vicina all'eliminazione dalla Champions League, è in ritardo anche in campionato, ma arriva al match contro l'Empoli dopo la vittoria nel derby. Le quote Snai per la sfida contro i toscani sono nettamente in discesa per la squadra di Allegri, favorita a 1,40, con il pareggio a 4,75 e il colpo dei toscani a 7,75. Sembra una partita aperta a esiti con diversi gol segnati: l'Over è a 1,75, con l'Under a 2, mentre c'è più fiducia nel No Goal a 1,75 che nell'opzione con entrambe le squadre a segno, in lavagna a 1,97. La Juventus, però, dovrà stare attenta a non ripetere il risultato dello scorso anno, quando l'Empoli andò a Torino a prendersi i tre punti: un altro 0-1, come quello dell'agosto 2021, paga 20 volte la posta.

La partita più interessante del weekend si gioca domenica sera all'Olimpico, dove Luciano Spalletti con il Napoli affronterà il suo passato sulla panchina della Roma. Con la vittoria di Genova contro la Samp, i giallorossi si sono portati al quarto posto, ma le quote sono a favore della capolista: segno «2» a 2,40, seguito dalla vittoria di una Roma ancora senza Dybala a 2,85 e dal pareggio a 3,55. Detto di Over a 1,75 e Goal a 1,60 in pole position, nella lista dei probabili marcatori comanda Osimhen a 2,50, seguito da Abraham e Simeone a 3 e dal terzetto formato da Lozano, Belotti e Kvaratskhelia a 3,50. Nelle zone altissime della classifica spicca anche Atalanta-Lazio, in programma domenica alle 18 e che, in caso di successo, permetterebbe ai nerazzurri di Gasperini di tornare in testa per qualche ora. Le quote sono nettamente a favore dei padroni di casa («1» a 2,00, «2» a 3,70), con Sarri che fino alla fine del 2022 dovrà cavarsela senza Ciro Immobile, infortunatosi domenica scorsa contro l'Udinese.

Sabato sera, infine, si gioca un'altra gara molto interessante anche se Fiorentina e Inter sono lontane dalle prime posizioni: a 2,00 c'è la terza vittoria consecutiva in campionato dei nerazzurri, il ritorno al successo dei viola dopo tre gare è invece a 3,75. Amarcord - Se a 1,97 c'è il riscatto dell'Udinese in casa contro il Torino dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, la partita più romantica del weekend di Serie A è però quella di San Siro tra Milan e Monza, con Berlusconi e Galliani che incontreranno il club con cui negli anni '90 e non solo hanno dominato in Italia e in Europa. Le quote Snai, però, non guardano ai sentimenti, visto che l'1,35 associato alla squadra di Pioli è l'offerta più bassa del fine settimana, mentre l'impresa dei biancorossi di Palladino è a 8,25.

(Fonte: RED/Agipro)