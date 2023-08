Fiorentina, Italiano pensa alla Conference: “Cuore e testa per la rimonta”

''Bisogna rimontare per passare il turno e quindi dovremo essere bravi, maturi, pazienti''. Così Vincenzo Italiano alla vigilia del playoff di ritorno di Conference League con il Rapid Vienna contro cui la Fiorentina, se vorrà accedere alla fase a gironi, è chiamata a ribaltare la sconfitta subita una settimana fa per 1-0.

''Serviranno cuore e testa - ha proseguito il tecnico che per la prima volta ha parlato in conferenza stampa all'interno del Viola Park, l'avveniristico centro sportivo che Rocco Commisso spera di inaugurare ufficialmente entro fine settembre - Rispetto alla gara giocata a Vienna dovremo poi mettere in campo più qualità. I nostri avversari non verranno qui per subire la nostra reazione''. Tra i convocati manca Infantino alle prese con un affaticamento al flessore destro. Ancora ai box Barak e Ikoné mentre torna disponibile Sabiri.