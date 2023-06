Fiorentina, Italiano: “Perdere due finali, sensazione bruttissima, non è una bella cosa”

«Abbiamo perso due finali giocate bene ed è veramente un peccato. Quella di stasera non pensavo di finirla così, abbiamo subito pareggiato dopo il loro gol su rigore che poteva ammazzarci. Invece abbiamo reagito e abbiamo pareggiato, il secondo gol preso purtroppo ci ha tagliato le gambe, i supplementari ci avrebbero forse avvantaggiato. Mi dispiace tanto per i ragazzi per la loro amarezza, perdere due finali così non è una bella cosa». Alla fine della partita con il West Ham Italiano, allenatore della Fiorentina , ha parlato della sconfitta nella finale contro il West Ham e si è riferito anche alla finale di Coppa Italia contro l'Inter.

«Come l'anno scorso ci si vedrà e si parlerà del futuro e basta, il presidente è stato chiaro, non c'è altro da aggiungere. Ci si siede e si parla serenamente di tutto. Nessun problema quindi resto? Nessun problema. Arrivavamo da una finale persa e non volevamo mettere a rischio la partita che sapevamo che col passare del tempo potevamo prendere in mano. Non ci aspettavamo di perdere in questo modo, con una palla contesa, che andava lavorata in maniera diversa. Sappiamo come interpretare un'azione del genere e quindi mi dispiace perché perdere due finali fa male, è una sensazione bruttissima che non avrei voluto vivere. Ma si va avanti», ha aggiunto.