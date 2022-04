Fiorentina, Italiano: “Grande impresa a Napoli. Conferma dopo San Siro”

Le parole dell’allenatore viola dopo la vittoria di questo pomeriggio in casa del Napoli che fa felice anche l’Inter di Simone Inzaghi

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Napoli. Queste le sue considerazioni: "Sono davvero felice per quello che ho visto oggi in campo, per come ci siamo confermati dalla partita di San Siro perché avevo chiesto di dare continuità e la squadra l'ha fatto. Oggi è stata una grande impresa per noi, in un grande stadio contro una grande partita”.