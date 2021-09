Fiorentina, Italiano: “Per 70′ all’altezza dell’Inter. Punteggio troppo pesante”

Rammaricato e visibilmente amareggiato, Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commentato così la sconfitta della viola

"Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Per 70' siamo stati all'altezza dei campioni d'Italia, abbiamo avuto tante palle per il 2-0, ma non concretizzando sono venuti fuori loro con la loro qualità. Un risultato per me troppo pesante per quello che abbiamo fatto vedere. Obiettivo? Il primo obiettivo è la salvezza, che è il primo traguardo. Per come abbiamo vissuto gli ultimi anni, dobbiamo concentrarci su quello. Negli ultimi 20m non possiamo non avere quella qualità e quella determinazione. C'è da lavorare. Nel primo tempo non abbiamo mai fatto arrivare l'Inter in porta, nella ripresa abbiamo subito il loro ritorno. Peccato, perché la prestazione c'è stata. Sarebbe stato importante portare a casa punti. Nico Gonzalez? Dà sempre l'anima, negli ultimi 10' potevamo tentare un arrembaggio, deve capirlo. Ha sbagliato".