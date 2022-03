Fiorentina, Italiano: “Piatek? Anche l’attacco dell’Inter non segnava, poi…”

Il tecnico viola, alla vigilia del match contro il Verona, ha parlato delle difficoltà realizzative della sua squadra

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona ha parlato delle difficoltà realizzative della sua squadra: "Piatek? Non è semplice segnare: ha avuto delle opportunità col Sassuolo, con la Juve dinanzi a De Ligt e Danilo non era facile. Anche l'Inter aveva un attacco in difficoltà e poi ieri si è sbloccata. A La Spezia Piatek si è fatto trovare pronto e ha fatto bene, ma quando uno dà il 100% si va oltre la singola partita in sé. I nostri attaccanti devono finalizzare meglio, nelle ultime gare abbiamo tirato in porta 40 volte, ma abbiamo fatto solo una rete".