La Fiorentina avanza col brivido: KO 3-2 col Lech Poznan ma è in semifinale di Conference

La Fiorentina rischia grosso ma stacca il pass per la semifinale di Conference League: dopo aver vinto 4-1 in Polonia all'andata contro il Lech Poznan, la compagine viola perde 3-2 al Franchi e passa il turno.

I polacchi passano in vantaggio al 9' con Sousa e trovano il raddoppio al 64' con Velde su calcio di rigore per fallo di Terzic. Al 69' Sobiech porta a tre i gol del Lech, risultato che porterebbe il match ai supplementari ma la rete di Sottil al 78' regala il passaggio del turno alla Fiorentina, certificato poi dal gol del definitivo 2-3 siglato da Castrovilli al 92'. I viola in semifinale affronteranno la vincente di Nizza e Basilea (2-2 all'andata).