Fiorentina-Milenkovic, futuro in 48 ore: agente al lavoro, c’è anche l’Inter

Rinnovo o cessione, decisione nel giro di 48 ore: così scrive La Nazione per quanto riguarda il futuro di Nikola Milenkovic, difensore serbo in scadenza con la Fiorentina nel giugno 2023 e nel mirino di diversi top club italiani ed esteri, tra cui l'Inter. Ad oggi non risultano offerte ufficiali, e Fali Ramadani - procuratore del giocatore - sta accelerando i tempi con le società interessate per capire se c’è la volontà di presentare o meno i 15 milioni richiesti dai viola. Sul classe '97, oltre ai nerazzurri, ci sono anche Juventus, Tottenham e Atletico Madrid. I rapporti tra la Fiorentina e Milenkovic rimangono ottimi e, in caso di mancate proposte, il difensore firmerà il rinnovo con aumento di stipendio annesso.