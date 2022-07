Fiorentina sconfitta in amichevole dal Galatasaray: Italiano non rischia Milenkovic

Sconfitta in amichevole per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, battuta 2-1 dal Galatasaray. Zero minuti per Milenkovic

Sconfitta in amichevole per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, battuta 2-1 dal Galatasaray. Il gol di Sottil non basta ai toscani perché Akturkoglu e Akbaba hanno permesso ai turchi di chiudere il primo tempo sul 2-0, prima della rete dell'ex Cagliari nel finale. Nikola Milenkovic, obiettivo di mercato dell'Inter ma anche della Juventus, non è sceso in campo, rimanendo in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco.