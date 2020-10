Fiorentina, Pradè: “Ieri grande passo indietro rispetto all’Inter. E’ stata una figuraccia”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria. Questo il suo commento: “Brutta partita da parte nostra, un grande passo indietro rispetto a Milano contro l’Inter. L’avevamo ripresa ma poi un errore ci ha portato alla sconfitta. Mi dispiace per il presidente e per i tifosi. Senza Ribery perdiamo tanta qualità e identità. Per fortuna c’è la sosta. Mi aspettavo tanto di più, sicuramente tutte queste situazioni di mercato non aiutano. Col mercato aperto si rischia di fare figuracce come quella che abbiamo fatto questa sera. Ora c’è la sosta, vediamo in questi giorni come lavorare sulle situazioni che non vanno e sui giocatori da recuperare a livello mentale”.