Fiorentina Primavera, Amatucci: “Inter grande squadra, ma l’avevamo preparata bene”

L'Inter Primavera si arrende in finale di Supercoppa contro la Fiorentina. I viola la spuntano per 2-1 all'U-Power Stadium e alzano il trofeo davanti alla loro dirigenza al completo. Al termine dell'incontro, Lorenzo Amatucci ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "Lavoriamo bene e questi sono i risultati. Siamo la squadra da battere in finale e ora puntiamo anche allo scudetto. L'Inter è una grande squadra, ma noi l'abbiamo preparata bene e abbiamo vinto, pur soffrendo anche nella ripresa quando siamo stati costretti ad abbassarci un po'".