"Già l'anno scorso arrivare a due finali non è stato facile. Purtroppo ci è andata male, abbiamo perso immeritatamente sia con Inter e West Ham. Quest'anno dobbiamo migliorarci, però per farlo dovremmo vincere due competizioni e quindi non sarà facile. Anche in campionato secondo me possiamo fare meglio dell'anno passato".