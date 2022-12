La Fiorentina blinda Amrabat: “Opzione automatica di rinnovo fino al 2025, Commisso…”

Il centrocampista, fra i protagonisti del Mondiale con la sua nazionale che domani affronterà la Croazia per il terzo posto, è finito nel mirino di molte big internazionali, dal Liverpool al Tottenham, dal Barcellona all'Atletico Madrid: per la società di Rocco Commisso non sarà facile trattenerlo, ma questa al momento è la sua intenzione potendo contare su un accordo in scadenza al 2024 con opzione automatica per un altro anno