Fiorentina, Sensi in pole: ma non sarà facile convincerlo a lasciare l’Inter

Continua il pressing della Viola sul centrocampista nerazzurro

Continua il pressing della Fiorentina per Stefano Sensi. La Viola è alla ricerca di un regista e il centrocampista dell'Inter sarebbe il profilo ideale ma il più complicato. Scrive Tuttosport: "La Fiorentina deve intervenire quanto prima: Sensi resta in pole tra le preferenze anche se non sarà facile convincere il giocatore a lasciare l’Inter scudettata. Quindi in queste ore stanno risalendo le quotazioni di due giovani talenti: l’empolese Samuele Ricci classe 2001 (ieri il ds del club toscano è stato avvistato al centro sportivo viola anche per discutere del rinnovo dei prestiti di Terzic e Zurkowski ) e l’Under 21 Tommaso Pobega".