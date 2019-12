Fiorentina, per giugno il sogno è Spalletti. CdS: “La fase contrattuale con l’Inter…”

La sconfitta contro la Roma ha convinto la Fiorentina a cambiare allenatore: esonerato Vincenzo Montella, la società è alla ricerca del sostituto con il nome di Iachini, al momento favorito almeno fino a giugno. Secondo il Corriere dello Sport, l’obiettivo di Commisso, per l’estate, è Spalletti:

“La ricerca attenta di un traghettatore lascia aperta, naturalmente, la possibilità poi per la Fiorentina di prendere un allenatore per il futuro. Commisso ha spiegato in mille occasioni che dopo l’anno di transizione, quello in corso, il presidente italo-americano vorrebbe costruire la “sua vera” Fiorentina. Con il centro sportivo, il nuovo stadio e un allenatore che possa aprire un ciclo. Così resta per il futuro, in pole position, Luciano Spalletti che, chiusa la fase contrattuale con l’Inter, potrebbe inaugurare il definitivo passo avanti della Fiorentina, con investimenti importanti e la meta annunciata di tornare a lottare per la zona Europa”.