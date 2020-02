Fiorentina-Atalanta, striscioni in Curva Fiesole contro il Presidente dell’Aia Nicchi

Tre striscioni, al 21’st di Fiorentina-Atalanta, sono apparsi in Curva Fiesole contro il Presidente dell’Aia Marcello Nicchi che la settimana scorsa aveva risposto con un “Sono gli arbitri italiani a essere disgustati da questo comportamento” allo sfogo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, per alcune direzioni di gara subite dalla squadra viola in alcune partite, ultima quella contro la Juventus: “11 anni e vuoi rinnovare il mandato…” il primo striscione; “Tu si che ci hai disgustato” il secondo striscione; “Nicchi mafioso” il terzo striscione.

