Al termine del primo tempo di Inter-Fiorentina, Pietro Terracciano ha parlato ai microfoni di Sky: “Per affrontare squadre come l’Inter devi mettere qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. SPeriamo di iniziare bene il secondo tempo e metterli in difficoltà. Dobbiamo continuare così e cercare di essere più incisivi nelle ripartenze e in avanti”.