SERIE A – Ibrahimovic non basta, il Milan cade al Franchi: la Fiorentina vince 4-3

Al Franchi la Fiorentina incontra il Milan, il live del match

Prima sconfitta in campionato per il Milan che cade al Franchi sotto i colpi della Fiorentina. Parte forte la squadra di Italiano che chiude il primo tempo sul 2-0 grazie ai gol di Duncan (errore di Tatarusanu) e Saponara (pennellata all'incrocio). Nella ripresa la Viola trova anche il 3-0, ma una doppietta di Ibrahimovic riapre la gara. A cinque minuti dal termine, però, ancora Vlahovic di sinistro batte Tatarusanu e chiude la gara. A pochi secondi dalla fine arriva l'autorete di Venuti, ma ormai è troppo tardi per la squadra di Pioli per tentare una clamorosa rimonta.