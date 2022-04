Fiorentina Women, Panico: “Mi aspetto un’Inter consapevole delle proprie capacità”

Le parole dell'allenatrice Viola: "Inter? Hanno una squadra strutturata fisicamente e anche ottima tecnicamente, faranno la partita"

Intervenuta ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina, Patrizia Panico, coach della squadra Viola femminile, ha parlato così in vista della sfida contro l'Inter: "La voglia di riscatto può fare la differenza. Mi aspetto una Inter consapevole delle proprie capacità: hanno una squadra strutturata fisicamente e anche ottima tecnicamente, faranno la partita. Io insisto molto sul fatto che la mia squadra e le mie giocatrice abbiano uno spiccato coraggio. Contro il Milan abbiamo fatto buone cose, ora con l'Inter sarà un altro match impegnativo. Abbiamo a disposizione ancora qualche giorno per fare le ultime valutazioni e mettere in campo una squadra competitiva".