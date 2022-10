Tocca ancora a Dzeko. Ha trascinato l’Inter nel momento difficile, a Firenze con Lautaro

Lukaku è ritornato in gruppo, ma a Firenze ancora non ci sarà. Così Inzaghi dovrà puntare ancora sul solito Lautaro e su Dzeko

Lukaku è ritornato in gruppo, ma a Firenze ancora non ci sarà. Così Inzaghi dovrà puntare ancora sul solito Lautaro e su Dzeko. Il bosniaco sta bene e la Fiorentina è tra le sue vittime preferite.

"Dzeko di questi mesi è il bomber messo in discussione che ha risposto con gol pesanti. Trascinando l’Inter, durante la fase più delicata. Quando la crisi si toccava con mano. Bomber Edin da due mesi a questa parte non è solo un riempitivo dell’attacco di Inzaghi, aspettando che torni Lukaku. Sicuramente domani sera non è da mettere in conto alcun cambio, perché attorno a una convocazione del belga prevale la cautela. Tutto ciò, nonostante il rientro in gruppo di ieri ad Appiano Gentile. Rimandando il ritorno di Big Rom alla Champions League di mercoledì", riporta il Corriere dello Sport.

"Nel consuntivo di Dzeko: quattro gol stagionali sistemati appunto nel momento in cui l’Inter rischiava di sbandare. A conti fatti, soltanto quello del derby non è servito. Rete inutile ma velocissima, perché arrivata dopo tre minuti dall’ingresso di Edin in campo. Lautaro si è appena sbloccato, due gol in quattro giorni dopo che non segnava dal 30 agosto. E Dzeko, a bersaglio due volte col Sassuolo - quando l’Inter arrivava dal bis di sconfitte consecutive in campionato - oltre ad aver sbloccato la serata di Champions col Viktoria Plzen, ha saputo togliere dai guai Inzaghi", aggiunge il quotidiano.