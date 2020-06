Inter, Firpo piace, ma non alle condizioni del Barcellona: affare Lautaro ancora bloccato

Ha fatto parecchio discutere la proposta formulata dal Barcellona per convincere l’Inter a lasciar partire Lautaro Martinez, avanzata dal Mundo Deportivo: 70 milioni cash più il cartellino di Junior Firpo, valutato 41 milioni. Secondo il Corriere dello Sport, il problema non sarebbe il nome della contropartita offerta dai catalani, quanto la valutazione data all’ex Betis Siviglia:

“Il terzino dominicano, naturalizzato spagnolo, è certamente un elemento interessante che all’Inter piace, ma di qui ad accettare che, nel giro di una sola stagione, peraltro non da protagonista, la sua quotazione possa più che raddoppiare – il club catalano la scorsa estate lo ha pagato 18 milioni – ce ne corre. Insomma, questa ipotetica nuova offerta, più che una svolta, ha tutta l’aria di essere la conferma di come in Catalogna non riescano proprio a trovare la quadra“.