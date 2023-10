Fischi a Lukaku, Serena: “Devi estraniarti. Lui non ci è riuscito, ha vinto San Siro”

"Ci sono passato, è una pressione enorme quella che ti schiaccia ogni poro della pelle. Devi astrarti, allontanarti mentalmente da quel contesto di urla e di offese, e dimenticarti del passato: la cosa più difficile. Romelu non ci è riuscito ed ha vinto il pubblico". Questo il pensiero di Aldo Serena, ex centravanti, sugli assordanti fischi del pubblico di San Siro nei confronti di Romelu Lukaku: il belga, complice il contesto, è stato il grande assente del match e non è riuscito minimamente ad incidere.