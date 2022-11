Fisioterapista Belgio: “Lukaku? Per il Mondiale può farcela. È abbastanza forte per…”

Dopo due spezzoni di gara contro Viktoria Plzen e Sampdoria, Romelu Lukaku aveva intravisto la luce in fondo al tunnel. Invece Big Rom è stato costretto a fermarsi nuovamente per un risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. A poche settimane dall'inizio del Mondiale, per Lukaku è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo. Lieven Maesschalck, fisioterapista della nazionale belga, ai microfoni di Sporza parla delle condizioni dell'attaccante nerazzurro. "Abbiamo un'ottima collaborazione con i club durante l'anno. Comunichiamo con loro sullo stato dei giocatori e le diagnosi in caso di infortuni. Per quanto riguarda Lukaku gli esami sono iniziati ieri, poi vedremo quale sarà la prognosi. In base a quella si deciderà se rimarrà o meno in Belgio".