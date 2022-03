Flachi: “Lotta scudetto? Inter più accreditata, se avrà continuità per me vincerà”

Intervistato da TMW Radio, Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, ha parlato della lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni

"E' un campionato entusiasmante. Tutto dipenderà da motivazioni e concentrazioni. Il Milan è quello avvantaggiato, sia fisicamente che mentalmente. L'Inter ha fatto una grande partita a Liverpool ed è la più accreditata, anche per rosa. Se avranno la continuità, per me vince l'Inter. Ma adesso sono alla pari tutti lì davanti. Il Milan però ha fatto un grande risultato a Napoli ed è avvantaggiato".