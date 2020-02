L’ex attaccante Francesco Flachi ha parlato a TMW in occasione dell’inaugurazione della scuola calcio ‘Alberto Di Chiara’ a Scandicci, in provincia di Firenze. Ecco le parole dell’ex Sampdoria sulla lotta scudetto: “La Juve ha singoli devastanti ma se non girano fa fatica a livello di gioco. L’Inter secondo me arriverà fino in fondo, la Lazio non so se riuscirà a tenere questo passo perché la rosa non è così ampia“.