Floccari: “Inter, Inzaghi ha avuto una dimostrazione importante. In campo…”

Sergio Floccari, ex attaccante, negli studi di DAZN ha commentato la vittoria ottenuta dall'Inter in casa del Sassuolo. Queste le sue considerazioni: "Era fondamentale conquistare tre punti per dar seguito alla vittoria con il Barcellona. Non è stato semplice per l'Inter, il Sassuolo ha fatto benissimo le due fasi ed ha messo in sofferenza i nerazzurri soprattutto in mezzo al campo. Il momento era delicato, la pressione su Inzaghi e la squadra era tanta. Lui ha avuto la dimostrazione che anche la squadra è dalla sua parte, perché l'atteggiamento è stato giusto. L'Inter non ha fatto la sua miglior partita, ma in campo ha messo la voglia di vincere. E le vittorie ti aiutano a sentire meno la fatica".