Floccari: “Inter-Milan, bel campionato. Giocare contro chi non è salvo non è facile”

L'ex calciatore, su DAZN, ha parlato della rivalità tra le due milanesi per la vittoria dello scudetto

Su DAZN, Sergio Floccari ha parlato del finale di stagione dell'Inter e delle prossime due partite, contro Cagliari e Sampdoria. «Sulla carta il calendario sembra più facile rispetto a quello del Milan, ma sulla carta. Poi deve affrontare due squadre che si devono salvare non è mai così semplice. Poi contro l'Empoli ha dato una grande dimostrazione di forza, perché ritrovarsi sotto due a zero e rimontare non era scontato. Se quest'anno i nerazzurri non dovessero vincere è perché si sono bruciati delle chance, un po' come ha fatto la squadra di Pioli nel corso della stagione. Non è facile per nessuna delle due essere lì al primo posto fino in fondo. Nella gara con l'Empoli l'Inter ci ha messo dentro tutto. Bel campionato!», ha sottolineato.