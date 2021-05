Florenzi: “Complimenti a Conte e all’Inter. Futuro? Fa piacere essere accostato…”

Intervistato dalla gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi fa i complimenti all'Inter per la vittoria del campionato

Gianni Pampinella

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi fa i complimenti all'Inter per la vittoria del campionato. Il giocatore, obiettivo dei nerazzurri, parla anche del suo futuro. "Questa stagione è stata molto interessante perché dopo nove anni c’è una nuova regina. E bisogna fare i complimenti all’Inter e a Conte per il lavoro che è stato fatto. Tutto però rimane aperto per i posti in Champions. Insomma, la Serie A la seguo sempre da appassionato e da tifoso, perché io resto della Roma: questo nessuno me lo potrà mai togliere".

A Roma c’è stata la rivoluzione. Arriva Mourinho sulla panchina al posto di Fonseca. È l’allenatore giusto?

«Innanzitutto credo che sia una vera boccata d’ossigeno per tutto l’ambiente. Arriva forse uno dei tecnici con più grande personalità e carisma, che sa e può gestire il contesto romano che si sa, e io lo so in primis, non è proprio dei più facili. Mi auguro che Mourinho possa fare davvero bene».

Lei è ancora sotto contratto con la Roma fino al 2023, ma negli ultimi tempi è stato accostato all’Inter di Conte che la apprezza da quand’era c.t. della Nazionale. Le fa piacere?

«In questi ultimi anni ho lavorato tanto per tornare ai miei livelli di prima degli infortuni. Penso di esserci riuscito, soprattutto facendo un intenso lavoro a livello mentale: è la testa che muove le gambe, non il contrario. Ovviamente fa piacere essere accostato a una grande squadra come l’Inter, ma di solito non faccio attenzione alle voci di mercato, a quello che dice la gente o a ciò che scrivono i giornali. Preferisco i fatti alle parole, lavorare sul campo, e pure fuori per migliorare tutti gli aspetti indispensabili alla vita di un giocatore, dall’alimentazione al riposo. Comunque, sto vivendo l’esperienza parigina intensamente. Insomma, zero chiacchiere. Tutte le mie energie sono investite nella causa del Psg. Sto cercando di ripagare la fiducia del presidente Al Khelaifi e del d.s. Leonardo, di Tuchel con cui ho iniziato la stagione, e adesso di Pochettino che continua a credere in me. Quindi voglio solo dare il massimo. Il resto si vedrà».

