Italia, Florenzi: “Faremo il possibile per rendere felici gli italiani. Daremo tutto”

L'Italia farà il possibile per far sognare i tanti italiani che in questi giorni stanno trascinando la squadra. Lo afferma Florenzi

Marco Macca

L'Italia di Mancini farà il possibile per far sognare i tanti italiani che in questi giorni stanno trascinando la squadra. Lo afferma Alessandro Florenzi che, intervenuto a Sky Sport, ha dichiarato:

"Ho emozioni contrastanti, perché volevo essere della partita, ma non sono al meglio ed è giusto così. Vogliamo far felici gli italiani e spero che sia una bella serata. Sentiamo l'affetto che gli italiani ci hanno dato da due anni a questa parte. Noi abbiamo fatto il nostro, hanno visto in noi qualcosa che è loro: patriottismo, unità d'intenti. Speriamo di sognare insieme anche questa sera. Abbiamo dato tutto, ma ancora non abbiamo raschiato il barile: proveremo a farlo da stasera".

(Fonte: Sky Sport)