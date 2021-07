Florenzi, obiettivo Inter. L’ostacolo è l’ingaggio: “Raggiungerà Mourinho”

Finita l'esperienza al PSG e quella con l'Italia, il giocatore tornerà a disposizione dell'allenatore. Il suo agente cerca una soluzione ma non avrebbe offerte

Con la Roma non è finita benissimo e il prestito al PSG aveva sollevato polemiche varie. Perché Florenzi sembrava uno di quei calciatori destinati a giocare nel club giallorosso sempre e per sempre, come De Rossi, per esempio. Il terzino ha appena vinto l'Europeo con l'Italia di Mancini . Un infortunio non gli ha permesso di essere titolare, al suo posto ha giocato Di Lorenzo. Dopo i fasti della festa e dopo qualche giorno di vacanza anche lui dovrà pensare al futuro.

A Roma parlano di lui e si sottolinea che il suo agente, Lucci, sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione dopo l'esperienza parigina. Ma secondo il quotidiano sportivo per il giocatore non sarebbero arrivate offerte. Il problema è l'ingaggio che si aggira sui 4 mln. Dai primi di agosto tornerà alla Roma e raggiungerà in Portogallo in ritiro la squadra di José Mourinho. Può essere anche lui il sostituto di Spinazzola perché sa adattarsi sulla sinistra o comunque essere un'alternativa per la destra. L'esperienza con l'ex allenatore dell'Inter, dicono a Roma, lo intriga.