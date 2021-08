Florenzi: “La Roma ha preso una scelta tecnica, ma secondo me non lo è. Il Psg…”

Conferenza stampa di presentazione per il neo acquisto del Milan

"Non cerco rivincite, credo che questa squadra mi abbia voluto perché crede nel contributo che posso portare al gruppo. Credo di potere fare bene, assicuro che darò tutto me stesso ogni giorno per questa maglia. La mia storia non è un segreto, ma ora sono in una squadra che ha fiducia in me ed è la cosa più importante. Ne avevo bisogno, e il Milan è il club che mi ha dato più fiducia di tutti. Il Valencia non ha puntato su di me per motivi economici. Il Psg ha preso un altro giocatore fortissimo nel mio ruolo spendendo tanto. La Roma ha preso una scelta tecnica, anche se secondo me non lo è. Ho messo un punto su queste esperienze. Ora farò parlare il campo e darò tutto per il Milan".