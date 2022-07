Florenzi: “Scudetto vinto con merito. L’obiettivo è prendere la seconda stella”

"Tante squadre si sono rinforzate. Noi abbiamo vinto con merito e vogliamo ribadire quanto fatto l'anno scorso, non sarà facile. Dobbiamo lavorare e non fare proclami. Una partita alla volta, cercando di difendere quello che abbiamo conquistato lo scorso anno.

"C'era uno spirito di squadra, una visione uguale. 26 giocatori che spingevano tutti dalla stessa parte. Non sempre vincono i più forti. È andato tutto per il verso giusto, abbiamo fatto gruppo e abbiamo superato tutte le difficoltà".

"Vogliamo raggiungere la seconda stella, obiettivi in grande. Non sarà facile, ma deve essere il nostro obiettivo. In Champions dobbiamo migliorare lo scorso anno, molti di noi non erano pronti".