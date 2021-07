Florida Cup: “Dispiaciuti della decisione di oggi dell’Inter. Ai tifosi…”

Il comunicato dell'organizzazione del torneo: "Nel rispetto dei tifosi che hanno acquistato i biglietti per il torneo originale, li rimborseremo automaticamente"

"Nonostante siamo dispiaciuti della decisione di oggi dell’Inter di tirarsi fuori dalla Florida Cup, abbiamo dato il benvenuto all’Everton a Orlando questo pomeriggio, con i Millionarios che arriveranno domani. Questi club si incontreranno come organizzato domenica 25 luglio con la partita che inizierà alle sei p.m. ET. Aggiornamenti addizionali per lo svolgimento del torneo saranno annunciati a breve.