Floro Flores: “Sarri l’opposto di Inzaghi. La Lazio è andata a migliorare”

Intervenuto ai microfoni de LaLazioSiamoNoi, Antonio Floro Flores, ex centravanti, ha parlato così dell'avvicendamento Inzaghi-Sarri sulla panchina della Lazio: "È l'opposto di Inzaghi. Il modo di giocare è diverso, il carattere è differente. Negli ultimi anni ha portato grandi risultati in tutti i club in cui è stato. La Lazio ha fatto un ottimo acquisto, e credo si sia andata a migliorare. Credo che per un allenatore sia sempre una sfida. Io ora sto facendo questo mestiere. Sarri arriva in un posto in cui c'è un modo di giocare totalmente diverso rispetto alle sue idee. Inzaghi giocava col 3-5-2, arriva Sarri che imposta il gioco in modo totalmente diverso. È uno che vuole sempre giocare a pallone, che non butta mai palla, che dà un'identità importante alla squadra, come ha fatto col Napoli. Lui e Lotito sono due persone con caratteri molto forti, sarà interessante comprendere il loro rapporto. A volte bisogna anche accettare dei compromessi"