Focolari: “Roma? Inter e Juve sono più forti. Ma Dybala fa scalare posizioni”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: "La Roma lo scorso anno è arrivata sesta ma già l’acquisto di Dybala ti fa scalare tante posizioni. Wijnaldum è un altro grande colpo mentre Matic non mi fa impazzire. C’è tanto entusiasmo e questa cosa aiuta. Ritengo che Juve e Inter sono più forti. Wijnaldum è straordinario non capisco cosa sia successo a Parigi. La Roma riesce a prendere giocatori importanti senza pagarli. Sono sorpreso in positivo".