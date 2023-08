Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista, ha parlato così dell'attacco della Roma: “La Roma ha sondato tanti centravanti, ma non ha mai messo i soldi sul piatto. Ma ora non può non prendere un centravanti, non bisogna illudersi con la doppietta di Belotti. Lukaku mi pare impossibile, tra l'altro è uno che negli ultimi due anni ha fatto solo capricci".