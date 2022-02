Focolari: “Roma? Ho visto una grande Inter contro una piccolissima squadra”

Le parole del giornalista: "La Roma non ha nulla, niente gioco, niente idee e Mourinho si ostina a far giocare alcuni calciatori che secondo me non dovrebbero giocare"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista, è tornato così sulla sconfitta della Roma in Coppa Italia contro l'Inter: "Ho visto una grande Inter ma contro una piccolissima squadra. La Roma non ha nulla, niente gioco, niente idee e Mourinho si ostina a far giocare alcuni calciatori che secondo me non dovrebbero giocare. In questa città abbiamo due allenatori sopravalutati, stanno sopratutto lo Special One facendo poco", le sue parole.