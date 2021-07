Sky – Euro 2020, tegola Inghilterra: Foden ko. Finale con l’Italia a rischio

Brutte notizie in casa Inghilterra alla vigilia della finale di Euro 2020 a Wembley contro l'Italia, in programma domani sera alle 21

Brutte notizie in casa Inghilterra alla vigilia della finale di Euro 2020 a Wembley contro l'Italia, in programma domani sera alle 21. Come riporta Sky Sport, infatti, Phil Foden, centrocampista del Manchester City, non ha partecipato per problemi fisici alla rifinitura della Nazionale di Gareth Southgate in vista della sfida contro gli Azzurri.