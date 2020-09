Benevento, Foggia: “Riassaporare l’atmosfera della Serie A contro l’Inter è ancora più magico”

Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’Inter, esordio casalingo dei sanniti e recupero della prima giornata della Serie A. Di seguito le parole del numero uno del club campano: “L’atmosfera della Serie A è magica, riassaporarla contro l’Inter ancora di più. Vedere qualche faccia aiuta. Mercato? Abbiamo fatto quello che avevamo progettato dall’inizio. L’arrivo di Iago Falque dimostra la voglia del presidente di mettere a disposizione mia e di Inzaghi il massimo. Tutti quelli che sono arrivati speriamo daranno il massimo in campo. Per noi, ad oggi, è più che soddisfacente. Saremo vigili se ci saranno occasioni. Solo qualcosa di diverso ci potrebbe far cambiare idea. La rosa è omogenea”.