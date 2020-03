Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni TuttoMercato Web. Tra i temi trattati dal dirigente della formazione campana, che sta dominando il campionato di Serie B, c’è la lotta scudetto con la Lazio in testa al momento e in lotta con Juventus e Inter: “È un esempio di programmazione. Inzaghi e Tare hanno fatto un grandissimo lavoro. La Lazio può arrivare fino in fondo“.