Foggia: “Mercato condizionato dal Covid. In Italia ottimo sforzo per portare Vidal e Hakimi”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb. L’ex calciatore e ora dirigente del club campano ha analizzato la finestra di mercato che si è conclusa ufficialmente lo scorso 5 ottobre: “Il mercato si è portato dietro il momento che il mondo vive. Comunque è stato fatto un ottimo sforzo perché portare in Italia gente come Hakimi e Vidal e trattenere Ibrahimovic non era comunque facile. In momenti diversi sarebbero potuti arrivare anche altri calciatori“.